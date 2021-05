Amazon estrena documental sobre gira mundial de Pink

Tijuana, BC.-“P!NK: ALL I KNOW SO FAR” es el proyecto que lanzará a nivel mundial Amazon Prime Video el próximo 21 de mayo con parte de la gira de la cantante Pink.

Bajo la dirección de Michael Gracey y la producción de Isabella Parish, este proyecto se embarca en su gira mundial “Beautiful Trauma” que batió récords en 2019.

La audiencia podrá apreciar a la familia que escogió mientras trata de equilibrar el ser madre, esposa, jefa y artista.

En el documental se verán imágenes de su gira, entrevistas detrás de cámaras y material personal.

Además de este trabajo, ya está en circulación su nuevo disco titulado “All In Now So Far” con 15 canciones dentro de el.

La cantante de 41 años, saltó a la fama a principios de la década de 2000 al lanzar el sencillo “There You Go”, de su primer álbum “There You Go”.

En el 2010 lanzó “Greatest Hits... So Far! un álbum de grandes éxitos junto a los sencillos “Raise your glass” y “Fuckin Perfect”.