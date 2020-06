Amandititita acusa a Horacio Villalobos de llamarla ''india''

CIUDAD DE MÉXICO.- El tema del racismo y clasismo en México ha tomado mucho protagonismo durante los últimos días y no es para menos, pues es un serio problema en el país, tanto que ni los famosos se salvan de ello, una prueba de ellos es Amandititita, quien aprovechó la oportunidad para delatar a quienes la han tratado de ofender.

‘’Bueno y ¿qué pasa con los comentarios misóginos racistas y clasistas de los conductores de programas de TV? A mí llevan 10 años lloviéndome de la nada en cadena nacional’’, escribió la famosa en su cuenta oficial de Twitter.

Además dio los nombres de los conductores que alguna vez la llegaron a discriminar.

‘’Ya se me antojo buscar todo lo que han dicho de mi. Gustavo Adolfo Infante Alex Kaffie los más crueles’’, agregó.

Pero esos no fueron lo únicos, la cantante también señaló a Horacio Villalobos, pues aseguró que no la bajaba “de india”.

‘’Horacio Aquiles Villalobos hizo miles de parodias mías donde de India no me bajaba, sin que yo le hubiera hecho nada a ninguno de los tres. ¿Y por qué los hicieron? Porque se puede. Porque yo para ellos no tengo valor’’, expresó.

Cabe señalar que usuarios de redes la apoyaron pues recordaron las veces en las que Villalobos había hablado de ella. Hasta el momento ninguno de los tres presentadores ha hablado al respecto.