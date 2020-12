Amanda Miguel sacó las cosas de Diego Verdaguer a la calle

CIUDAD DE MÉXICO.- Si hay un matrmonio que se ha puesto a prueba en más de una ocasión es el de Amanda Miguel y Diego Verdaguer, quienes han estado casados por más de cuatro décadas.

Ahora que la pandemia los mantuvo alejados por más de 6 meses, los fans de la pareja se alarmaron luego de que, en una reciente entrevista, el cantante de “Volveré”, dijo que la intérprete de “Él me mintió” le sacó sus cosas a la calle con ayuda de su hija Ana Victoria.

Es todo un rollo que hicieron juntas, yo me enteraba por el teléfono, pero Amanda me decía: ‘estas cosas tuyas ya las voy a sacar’ ¡Ahora sí que me sacó las cosas a la calle!", dijo Verdaguer a El Universal.

Los fans pensaron que Diego y Amanda estaban en alguna crisis matrimonial; lo cierto es que esto sólo se debe a que la cantante se mudó a Los Ángeles con su hija, por lo que tuvieron que reorganizar su hogar.

"¡Ni me consultó! Me sacaba las cosas y me decía por teléfono: ‘ya no las vas a usar’. Tenía una motoneta Vespa que estaba en el garaje y me enteré que Ana Victoria se la regaló al jardinero y yo de: '¡mi motoneta!'", contó Diego entre risas.

La pareja ha estado rodeada de rumores de crisis matrimoniales, pues cabe recordar que Diego admitió haber sido infiel en el pasado a Amanda Miguel, además de haber coqueteado en redes sociales con Galilea Montijo, lo que provocó el enojo de la cantante.