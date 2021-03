Amanda Miguel está perdiendo su melena por tratamiento de quimioterapia

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace más de 15 años, Amanda Miguel, de 64, sufre de hipotiroidismo; sin embargo, en 2019 vivió una pesadilla cuando la tuvieron que intervenir de emergencia para retirarle más de cinco nódulos que se le formaron en dicha glándula desde dos años antes, pues podían ser cancerígenos.

Al respecto, uno de sus familiares nos relata que el padecimiento de la cantante no terminó con la cirugía, y que para seguir evitando que se desarrollara cáncer, en 2020 le administraron un tratamiento de yodo radioactivo y quimioterapias que la han hecho perder su cabello, y ahora usa pelucas:

“Así es, desde hace más de 15 años padece de la tiroides, pero siempre lo controló con medicamentos. Pese a que todo iba bien, en 2017, durante una de sus revisiones, el médico le encontró más de cinco nódulos en la glándula, y después de hacerle los estudios correspondientes, le dijo que tenía que retirarlos de inmediato para evitar que crecieran y desarrollaran cáncer”, explicó.

El familiar expresó que lo que tiene más preocupada a la familia, es que la interprete de "Él me mintió" ha decidido no someterse a una intervención quirúrgica, debido al pánico que esta le representa.

“Pensó que su garganta y cuerdas vocales se iban a dañar, que ya no podría cantar, y que se terminaría su carrera. Pidió seguir con medicamentos, a pesar de que le explicaron que se estaba exponiendo mucho; regresó con el médico hasta dos años después”, confesó.

Lamentablemente la cantante esperó mucho tiempo para realizarse los estudios, por el miedo a que le dijeran que se iba a morir y que dejaría a su familia, además que tampoco quería dejar su carrera. "En 2019 notó que los nódulos empezaron a crecer más, que incluso se le marcaban en el cuello, y fue cuando corrió de emergencia al hospital”, comentó.

Además prosiguió, “La operaron de inmediato, y tuvo que cancelar uno de sus conciertos para recuperarse. Dijo que había tenido un problema en las cervicales, pero la realidad era otra, esperaba que le dijeran si los nódulos eran benignos o malignos, y gracias a Dios todos eran benignos; aún así los médicos le dijeron que seguiría en observación”.

“Porque cualquier residuo de los nódulos podría desencadenar la enfermedad, y para disminuir riesgos, tenía que tomar yodo radioactivo y algunas quimioterapias. Amanda se sometió a este tratamiento durante gran parte de 2020, y con él, tristemente ha ido perdiendo su cabello, algo que amaba mucho y que la caracterizaba”, afirmó.



Amanda Miguel no recibió bien la noticia

A decir de el amigo de la familia, Amanda no recibió bien la noticia, “De inicio se deprimió mucho y se alejó totalmente de todo; lo bueno es que se vino la pandemia, y no salir de casa le ayudó para llevar sus tratamientos en total discreción”.

El tratamiento ya ha terminado, hasta este momento con resultados favorables, se cree que la combinación de los fuertes medicamentos y la quimioterapia fueron los causantes de la rápida caída de cabello de Amanda Miguel.

“Sí; estuvo internada unas semanas para que la supervisaran, y creemos que la mezcla de los medicamentos y las quimios fueron las que provocaron que se le cayera el cabello aceleradamente. Tuvo que comprarse una peluca y por eso le costó bastante mostrarse en público de nuevo. Gracias al apoyo de nosotros, su familia, sobre todo de su hija y de su esposo, poco a poco fue haciendo algunas apariciones en redes”, afirmó.

De regreso en las redes sociales

A decir de sus familiares y amigos, no ha sido un proceso sencillo, pero poco a poco y con el apoyo de una peluca especial, la cantante ha regresado a la actividad en redes sociales y convivencias en línea con sus seguidores.

“Sí, ella es feliz compartiendo cosas con sus seguidores, le ayuda mucho ver todo el cariño que le tienen y que le escriban cosas bonitas, eso la llena de energía y vitalidad”, afirmó.

A decir de las personas cercanas a la cantante, compositora, pianista y empresaria argentina, se ve hermosa con su peluca y no han echado de menos su abundante cabellera que la caracteriza, “Sí, y así se ve hermosa; lo más importante de todo esto es que la tenemos viva. Tarde, pero entendió que no debió retrasar esa operación; si la hubiera hecho a tiempo, los nódulos no hubieran crecido y no se hubiera puesto más en riesgo, tampoco se hubiera sometido a un tratamiento tan agresivo”.

Al ser un proceso que le ha llevado tiempo asimilar, no se ha producido una declaración oficial en redes sociales o para medios de comunicación, este es el motivo: “Siempre ha sido muy reservada con su vida personal, y con su salud, ni se diga; no lo hará, no le dirá a su gente que pasó por momentos tan complicados”.