Amanda Miguel: ¿Cómo se encuentra tras la muerte de Verdaguer?

MÉXICO.- La impactante pérdida que sufrió Amanda Miguel y su familia aquél 27 de enero del presente año, tras perder a su esposo, Diego Verdaguer, fue además una triste noticia para el mundo entero. Fue debido a esto que, mediante un comunicado a través de Diam Music, Amanda Miguel y Ana Victoria -la hija de ambos artistas- expresaron:



"Con absoluta tristeza, lamentamos informar a todo su público y amigos, que nuestro querido Diego el día de hoy dejó su hermoso cuerpo, para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna... toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles", se pudo leer.

Aunque no se detallaron las causas exactas de su muerte, lo que se informó fue que, a base de su contagio de Covid-19, sufrió múltiples complicaciones que le impidieron librar la batalla. Murió en la ciudad de Los Ángeles, California y sus servicios funerarios se manejaron con estricta discreción.



Desde aquel momento no se supo nada de su viuda Amanda Miguel, quien, reapareció este martes en una conferencia de prensa que otorgó para promocionar su nueva gira de concierto titulada "Siempre te amaré", misma que tenía planeada hacer con su esposo pero que tras su muerte, se acompañará de su hija Ana Victoria.



"Quiero decirles gracias por estar aquí porque para nosotros este día es un día especial y de alguna manera decidimos empezar esta gira de la mano de ustedes, agradeciéndoles el amor, el cariño y el respeto con el que siempre nos han acariciado", dijo la cantante que también es originaria de Argentina.

¿Cómo ha sobrellevado Amanda Miguel la pérdida de su esposo?



A seis meses de la partida de Diego, Amanda habló de cómo ha manejado la ausencia de su esposo y cómo se siente en estos momentos:

Aunque no lo crean, siento a mi esposo todo el tiempo. Siento su energía, su acompañamiento, su protección y si quiero también le puedo consultar. Muchas veces le consulto y siempre me dice: ‘Te pido que no estés triste, no llores. Tienes que estar fuerte, contenta, todo va a salir bien’"



Además, la intérprete de éxitos musicales como "Él me mintió", "Así no te amará jamás" y "Mi buen corazón" reafirmó que el dolor lo vive en su casa, con su hija, por lo que el público no la verá triste:

"No quiero que nos vean tristes, yo lloro, pero lloro solita y no quiero que nadie me tenga lastima. Nos falta su presencia física. Lo extraño muchísimo. Ya no lo tengo para abrazarlo, besarlo, pero lo tengo en mi corazón todo el tiempo. Me ha dejado enseñanzas porque él ha sido mi maestro", expresó Amanda, quien estuvo casada casi 50 años con Verdaguer.