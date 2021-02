"Alto frontera" destapa las técnicas del contrabando

Como parte de su trabajo como Coordinador del Proyecto ONU DC AIRCOP (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) para Latinoamérica, Sergio Naranjo comenta que ha visto de primera mano lo que se vive en los diferentes puntos fronterizos del planeta.

El experto comparte que en Europa se ve un tráfico de migrantes impresionante.

"Lo más impactante que he visto, y yo he visto muchas cosas y ya no me sorprende casi nada, fue recibir a todas esas personas que venían de zonas de muchísimo conflicto, de Siria, Nigeria, cómo habían cruzado miles de kilómetros en condiciones que no te puedes imaginar y entrevistarlos y que te contaran esas vivencias que se te ponían los pelos de punta", relata.

Sin embargo, en Latinoamérica también hay historias y éstas se pueden ver en televisión a través de la serie Alto frontera, que se transmite todos los martes a las 21:35 horas por el canal de paga A&E. La producción está narrada por el actor Julio Bracho y presenta las técnicas de contrabando y situaciones que viven los 15 puntos limítrofes entre México, Brasil, Colombia, Chile, Bolivia y Perú.

"Es muy interesante ver el trabajo de los grupos; cómo a tiempo real y en vivo van desarrollando ese tipo de habilidades de cómo detener a un pasajero porque lleva droga o, por ejemplo, en un capítulo de Bolivia donde unas personas decían que iban a jugar futbol y detectan la mentira cuando les hacen las entrevistas.

"La serie tiene un componente emocional importante y refleja muy de primera mano cómo funcionan estos grupos a los que muchas veces la gente es completamente ajena pero es muy interesante verlo, dinámico". Sergio Naranjo es, además de Coordinador del Proyecto ONU DC AIRCOP para Latinoamérica, asesor en Alto frontera.

"Es bueno que la gente vea que en la Oficina de crimen y droga de las Naciones Unidas se está llevando a cabo un proyecto que tiene impactos que son medibles. Nosotros somos proveedores de estructuras, actuamos a un nivel logístico, los que operan esto son los países; digamos que el mérito del trabajo es de los países que reciben este tipo de proyectos".