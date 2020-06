Alrededor del Museo, el Chopo impulsa la economía local

La relación del museo con sus comunidades es uno de los retos que esta pandemia ha dejado a las instituciones culturales y a la sociedad. En ese contexto el Museo Universitario del Chopo creó la plataforma Alrededor del Museo, que desde las redes sociales de la institución busca incentivar la economía local, de las colonias en torno de este recinto. El programa está planteado para operar entre julio y noviembre de este año, y promover espacios característicos de las colonias que se encuentran en las inmediaciones de este museo.

Son exclusivamente espacios como centros culturales, cafeterías, restaurantes, veterinarias, estéticas y mercados. Itzel Vargas -curadora del Museo- dice que "es una iniciativa que surge por el interés de cocuidarnos con el barrio en estos tiempos que estamos viviendo. El museo quiere fortalecer la estructura social y económica, no sólo de Santa María La Ribera, sino de las colonias adyacentes. Vamos a ir agregado otras colonias".

Vargas cuenta que la intención de promover la economía barrial tiene que ver con una tradición del museo de vincularse con las comunidades, por ejemplo, el Museo apoya la publicación "Voces", donde se habla de la historia, de los oficios tradicionales de la zona, y que se reparte a partir del perifoneo. "También en nuestra programación hay una sección dedicada al barrio, y ahora que la economía se ha visto tan afectada surgió esta necesidad de ceder de algún modo las redes del museo para promover los comercios locales. Se está haciendo una investigación de los espacios que rodean, principalmente, y la idea es que los lunes, miércoles y viernes se promuevan los espacios, se diga dónde están, qué servicios ofrecen. Sabemos que el negocio de la comida está golpeado de manera particular, y esta es una forma de apoyarlos, pero es también una forma de pensar el museo no sólo como un espacio que difunde la cultura sino como un espacio donde tejen redes de solidaridad comunitaria".

El Chopo tiene antecedentes de actividades donde hay una alta relación con la comunidad como los torneos de poesía en voz alta en los cuales los vecinos se reunían a participar, o la coreografía nómada. "La idea es que el Museo no se vea como un lugar inaccesible, sino como un espacio de intercambio, que está al servicio de la comunidad; la idea del museo como un mausoleo es totalmente inadecuada para el tiempo que estamos viviendo", enfatiza Itzel Vargas. En Facebook y Twitter el Museo le dice al público qué espacios están abiertos, qué ofrecen, y si no están abiertos cómo acceder a sus ofertas y servicios, por ejemplo los programas de los centros culturales en línea. Por normatividad universitaria, se promueven únicamente iniciativas no relacionadas a la venta de alcohol, cigarros, así como lugares que representen una fuente de contagio; tampoco se consideran iniciativas religiosas o políticas.

La intención no es que dure mientras la contingencia, sino continuar con esta difusión de la oferta que hay alrededor del Museo. Algunos de los participantes son los centros culturales Locatl, Casa Equis, Acapulco 62, Casa Wabi y Mi Verde Morada; los restaurantes Estanquillo El 32, Naan Antojos de la India, Kolobok, El sazón de Lolita, María Ciento38 / El Pan de María, Oaxacaquí, Mi Dulce Jacalito, Hacha y Machete, Las Únicas de Santa María, La Oveja Negra, El Comedor de San Pascual Bailongo, Cocina Vicky, VeGuerrero, Restaurante Marvic, Sticks; las cafeterías Café Maverick, Alebrije Café, Café Moka, Camino a Comala, La Divina, Zukkero's y Bello Café. La actividad utiliza los hashtags #AlrededordelMuseo #AlrededorDelChopo #ApoyaSantaMaríaLaRibera #SantaMaríaLaRibera #ConsumeLocal. Los interesados en que su actividad sea promovida pueden escribir al correo: desarrollo.chopo@unam.mx