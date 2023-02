Alma Cero revela que René de la Parra le debe dinero

Ciudad de México.- Alma Cero manifestó que aún tiene contacto con su ex René de la Parra, quien actualmente tiene una relación con Verónica del Castillo, ya que le debe dinero.

La actriz expresó para Ventaneando que después terminar, le solicitó a René dejar su aval de un inmueble que adquirió en Cuernavaca, y para llevar eso a cabo tuvo que darle dinero.

Por mi petición cambió ese contrato a… solamente a nombre … yo me imagino que su albacea ahorita es otra persona, no sé quién sea, tampoco quiero inventar chismes, pero ya no estoy como albacea, pero sí queda un dinerito pendiente (sic)”

Explicó Cero al programa de TV Azteca.

Plazo de pago

Sobre el plazo que René le pidió para saldar la deuda monetaria, Alma comentó: “Estoy esperando que él me dijo ‘dame tiempito, yo te pago, como siempre’, y no será la primera vez que yo lo apoye económicamente y siempre me ha pagado, nada más estoy esperando de buena fe que me pague ese dinerito y ya”.

Al respecto de la cantidad que De la Parra le debe, la artista conocida por su labor en la serie María de Todos los Ángeles expuso: “No es mucho dinero, pero siempre el dinerito pues es dinerito y cuesta ganarlo”.

Por último, la actriz confesó que mantiene su esperanza en que el novio de la hermana de Kate del Castillo cumpla su promesa y le devuelva pronto el préstamo.

“Nunca, no me ha pagado mal, y no me arrepiento de ser generosa, y nunca me arrepiento de apoyar a mis parejas o la pareja que he tenido al lado, o sea, si vas a hacer algo, hazlo de corazón”, manifestó.