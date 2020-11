Allison Lozz confiesa que podría perder la vista

CIUDAD DE MÉXICO.- Allisson Lozano, mejor conocida como Allison Lozz, preocupó a sus seguidores de las redes sociales al dar a conocer que pronto podría perder la vista debido a un problema de salud.

En una transmisión en vivo, Allison Lozz reveló que desde muy joven comenzó a tener problemas de visión, por lo que buscó a médicos que la pudieran valorar para una cirugía láser, pero los exámenes no fueron favorecedores, pues en ese momento se enteró de que su condición era más grave de lo que pensaba.

“Me dijeron: ‘No puedes, tu retina es muy delgada, tu ojo es muy ovalado, entonces no eres candidata a cirugía’”, explicó la ex actriz en transmisión en vivo de Instagram.

La famosa relató que desde ese momento comenzó tratamientos, pero su visión se sigue deteriorando y no tiene muy buenos pronósticos, pues especialistas creen que muy pronto perderá la vista.

“Mis ojitos ya no me dan, estoy bien ciega desde muy jovencita y me dijeron que para los 30 ya no voy a ver nada, entonces tengo 28, faltan dos para no ver nada, según. Espero que la tecnología avance”, expresó.

Tras retirarse de la actuación, Allisson Lozz cambió su vida de forma radical, ya que cambió de religión y ahora se dedica a las ventas de productos de belleza, de hecho hace unos días compartió en redes sociales que gracias a las ganancias que ha tenido se ganó una camioneta de lujo, pero no es la primera vez, pues anteriormente ya había sido acreedora de otro auto del año.

A pesar de que muchos de sus seguidores la han cuestionado sobre su regreso a la televisión, Allison Lozz no tiene planeado volver al medio artístico, de hecho vive una vida tranquila gracias a sus negocios y suele pasar mucho tiempo con su esposo y sus dos hijas en Estados Unidos.

La última vez que la ex actriz dejó ver a sus hijas Sydney y London fue hace unas semanas cuando compartió en Twitter una foto familiar en la que las niñas aparecen con vestidos rojos y muy felices junto a sus padres.

Sesión de fotos pic.twitter.com/p2ws5wwTRv — Allisson Lozz (@AllissonLozz) December 28, 2019

Allison consiguió gran éxito durante su infancia y juventud, gracias a su participación en telenovelas como Alegrijes y Rebujos, Misión SOS, Rebelde y Al diablo con los guapos, entre otras.