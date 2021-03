Allison Loz: "Sí duele mucho, no puedo levantar el brazo", dice tras recibir vacuna

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz mexicana tuvo la oportunidad de recibir la dosis que la apoya en contra del coronavirus, fue en Estados Unidos donde Allison Loz recibió la vacuna que la hizo feliz, hasta presentar síntomas.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram un par de historias en las que documentó su evolución con respecto a la nueva vacuna; todo parece indicar que se aplicó la del laboratorio Moderna -misma qua ya se encuentra disponible al público general en Estados Unidos.

Aunque Allison Lozz tenía idea de que la vacuna contra Covid-19 podría causarle algunas reacciones adversas, no creyó que serían tan dolorosas como las que presentó algunas horas después de aplicarse este tratamiento.

La actriz mexicana que se retiró para enfocarse en un negocio de venta de maquillaje por catálogo se contagió en enero de coronavirus, al igual que su esposo, ahora ambos tomaron medidas para cuidarse del SARS-CoV-2.

Asi fue la reacción que provocó la vacuna

“Hoy me vacuné y no dolió nada! Elegimos la moderna y ya está accesible al menos aquí en Colorado para todos… Por ahora me duele un poco el brazo como si fuera muscular, de lo demás estoy bien” relató la actriz en Instagram Stories.

Pero unas horas después la actriz y ahora emprendedora contó que los malestares aumentaron y de acuerdo con el periodista de espectáculos Marco Antonio Silva reveló que el dolor fue tan fuerte que incluso “sintió que se le iba a caer”.

Allison Lozz compartió que el brazo se le congeló y le era imposible moverlo, lo que la llevó a tomar la decisión de solicitar una opinión medica para descartar cualquier clase de posible complicación que podía poner en peligro su extremidad.