Alicia Villarreal lanza indirecta a Aracely Arámbula tras polémica con Luis Miguel

Ciudad de México.- Alicia Villareal se manifestó sobre la disputa que hay entre Aracely Arámbula y Luis Miguel por la manutención de sus hijos, y señaló que en su caso, no solicitaría nada de un hombre.

Tras la polémica que desató Arámbula al lanzarse contra LuisMi por la nula convivencia que tiene con sus hijos, además de no cumplir con la pensión, Alicia confesó que nunca suplicaría a un hombre en ningún sentido.

Yo no puedo opinar por otra mujer, yo puedo opinar por mí, y yo como mujer, o sea, a mi todos me hacen los mandados, yo no necesito ninguno… Yo no soy ni pediche, ni rogona, ni nada, me das, me das, quieres, quieres, si mis hijos ya tienen a su papá y su papá ya los reconoció, ¿qué estoy peleando?, si yo soy una mamá que las puede, pero yo hablo como Alicia Villarreal, ¿ok?”

Comentó la cantante durante su encuentro con la prensa en un evento realizado en la Ciudad de México.

Mensajes del crimen organizado

Por otra parte, la exintegrante del Grupo Límite reveló que al igual que Peso Pluma, ha recibido mensajes del crimen organizado para advertirle sobre alguna de sus presentaciones en México.

“Yo lo he vivido siempre, o sea, a mí me ha tocado desde que estoy con Límite, momentos en los cuales ‘no vas a ir a acá’, o ‘llegaron unas amenazas de no sé qué’, o ‘unas llamadas de quién sabe dónde’, o sea, yo lo he vivido, o sea, no es nuevo, solo que ahora las redes sociales hacen que estos temas hagan más rápida la noticia”, explicó.

Asimismo, Alicia Villarreal contó que su equipo tomó medidas de seguridad al respecto. “Fueron varios años en la que no podíamos ir a unos Estados, advertidos, entonces no íbamos. Sí, sí ha pasado eso, pero no pasa nada, después uno, o sea, lo puedo decir como una artista que tiene trayectoria, no pasa nada artistas nuevos, después vas a ir”.

Ante la pregunta sobre si ella como artista ha pagado el llamado “derecho de piso” por cumplir con un concierto, la artista únicamente respondió: “ay, no, yo no sé de eso, lo tendría que decir mi oficina”.

Seguridad de los artistas

Finalmente, Villarreal destacó que, pese a que se fue del país para evitar este tipo de situaciones, simplemente descubrió que en todos lados existen ciertos escenarios que atentan contra la seguridad de los artistas.

“Yo me fui una época, esa época de hecho, yo me fui a Estados Unidos, y luego también… también allá empezar cosas, la verdad, es que es el mundo”, remató.