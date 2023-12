Alicia Machado y Miss Nepal hablan de sus intentos de suicidio tras las críticas por su peso

Alicia Machado y Jane Dipika, Miss Nepal, se sinceraron sobre las duras críticas que han recibido por formar parte de Miss Universo y no lucir una figura envidiable en el programa ¡Siéntese quien pueda!

Luego de que Dipika rompió barreras al competir en el certamen de belleza más importante del mundo y ser la primera mujer “plus esize” en aspirar a la corona, es que Machado no dudó en externarle su admiración al recordar la dura prueba que vivió cuando ganó dicha competencia.

“Fue para mí un bálsamo para mi corazón, pero lo más importante de todo esto es que el bullying sigue siendo un cáncer en nuestra sociedad, yo era muy jovencita, con 18 años, en ese momento yo no alcanzaba a dimensionar el daño que me hacía esta persona, al exponerme, al ridiculizarme, al humillarme de la forma cómo lo hizo durante meses”, dijo la venezolana sobre el trato que recibió de Donald Trump, quien dirigía Miss Universo en ese momento.

La empresaria y actriz aseveró que no fue nada sencillo recuperarse de una situación como la que atravesó en su juventud.

Recuperar mi autoestima, que quedó por el suelo, tuve desgraciadamente consecuencias devastadoras para mí, tuve bulimia, anorexia, desordenes alimenticios, en algún momento quise quitarme la vida con 19 años, con 20 años, tuve ataques de pánico, yo no quería salir a la calle, me sentía la peor Miss Universo que había podido participar, me sentí una vergüenza para mi país, todo para darle popularidad a un concurso que estaba en decadencia en ese momento”, declaró.

“Por más terapias a las que yo vaya, solo yo sé lo que yo pasé… solamente yo lo sé… y verla a ella el día de Miss Universo, con su seguridad, con su belleza, fue para mi surrealista”, agregó Alicia sin poder contener el llanto.

Por su parte, Jane Dipika comentó: “Yo sé lo que es eso, porque en algún momento también quise quitarme la vida, inclusive hace un año atrás, quise quitarme la vida, y en un año transformé mi vida, pero tuve que cambiar cómo pensar, realmente odiaba mi cuerpo, me odiaba a mí misma, perdí toda mi autoestima. También sufrí de anorexia porque tengo problemas hormonales que me hacen ganar peso”.

Finalmente, Miss Nepal manifestó que, a pesar de los señalamientos en su contra por su figura, ya encontró la forma de que estos mensajes no le afecten en su día a día.

“Todavía hoy la gente me llama puerca, ballena, búfalo, me llaman así, pero yo no dejo que eso me afecte más porque tengo una validación de mí misma, lo único que tengo que decir es que la validación es lo más importante, de Dios y de ti mismo, es todo lo que necesitas”, remató.