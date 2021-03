Alicia Machado revela varios detalles de su romance con Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO.- Alicia Machado contó en entrevista para el programa Ventaneando varios detalles de su relación sentimental con Luis Miguel, al que cautivó cuando ganó el concurso de Miss Universo a sus 18 años de edad.

“Él vio el concurso en su casa en Acapulco, así fue cómo empezó el cuento, y cuando me vio, como él tenía contacto con el Miss Universo, él los llamó y les dijo que me quería conocer, y en una sesión de fotos oficiales del Miss Universo, que yo tenía una semana de haber ganado en Los Ángeles, ese fotógrafo era el fotógrafo de su disco, entonces él llegó a la sesión de fotos, y ahí fue donde me lo presentaron, lo conocí… él muy caballero, y así empezó una amistad muy bonita”, relató.

La modelo comentó que cuando ambos estaban en Los Ángeles siempre se veían, y que incluso le tocó estar presente en la grabación del videoclip de “Sueña”, tema que formó parte del soundtrack de la cinta “El Jorobado de Notre Dame”.

“Después me invitó a cenar y yo fui, me pasó a buscar, así como de novela, íbamos a un restaurante bellísimo, que había reservado todo aparte, y me dijo ‘¿qué edad tienes?’, y yo ‘18’, me dijo ‘¿qué?, ¿por qué eres demasiado chiquita?’, eso a él como que lo (frenó). Él era un hombre de 25 años o 26, y aparte Luis Miguel, un hombre con otra vida”, relató Alicia asegurando que su diferencia de edades fue lo que a Luis Miguel le hizo poner un alto en su relación.

A la pregunta directa sobre si nunca se formalizó su romance, Machado dijo: “no, no, era una cosa, pues para mí como de chavitos”. Posteriormente, explicó por qué no siguieron frecuentándose. “Es que yo no paré, yo estuve… yo visité 32 países en un año, él también estaba en su promoción, en sus cosas”.

Sin embargo, la artista reveló que durante uno de sus encuentros con “El Sol” se dieron su escapada a Acapulco. “Muy chévere, muy rico…”, pero se negó a dar más detalles pues aseguró que lo que pasa en Acapulco “en Acapulco se queda”.

De la misma manera, Machado confesó que Luis Miguel fue uno de sus grandes apoyos cuando recibió ataques del ex mandatario estadounidense Donald Trump.

“Cada vez que salía que yo era una gorda, que era una cerda, que yo era esto, que yo era lo otro, él siempre era ‘no, si tu eres bien linda, ¡qué gorda nada!, tú no les hagas caso, ¡pinc*% viejo!, no te dejes, no te quedes sola con él’, me decía”.

Finalmente, Alicia aseguró que tras esta cercanía que sostuvo con el intérprete de “La Incondicional” cada vez que se ha encontrado con él se ven con gusto, incluso en una ocasión la presentó con una de sus novias.

“Nos encontramos hace poco en un restaurante de Miami […] yo pasé y él fue el que dijo ‘Alicia’, estaba con su novia, hasta me la presentó y todo, creo que la señorita es rusa o… fue como en el 2019, antes de la pandemia”, explicó.