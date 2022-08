Alicia Machado revela cuál fue la única cirugía que se hizo: "Me operé algo que nadie se hubiera imaginado"

CIUDAD DE MÉXICO.- Alicia Machado fue coronada como Miss Universo en 1996, lo que la convirtió en la cuarta venezolana ganadora del título de belleza. Luego trabajó como actriz y presentadora, teniendo gran éxito por su atractivo y carisma.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Alicia contó varias experiencias personales durante su trayectoria, así como lo que tuvo que hacer antes de entrar al concurso de belleza.

Reveló que al igual que otras concursantes, tuvo que recurrir a la cirugía estética, pero que se operó “algo que nadie se hubiera imaginado”, y que lo hizo principalmente por la inseguridad que le causó su hermano mayor con sus constantes burlas.

Empezaban las prótesis y los implantes. Yo para Miss Universo me operé algo que nadie se hubiera imaginado; yo no tengo problemas con las operaciones, no me las he hecho porque no me han tocado. En ese momento me operé las orejas porque era medio topogigita.”