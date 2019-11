Alicia Machado no aceptará insultos por video a Guaidó

Alicia Machado informó, en sus historias de Instagram, que cualquier persona que la insulte en redes por el video que publicó en Facebook --en el que pidió que Juan Guaidó apoyara a los venezolanos en el extranjero-- se "llevará su buena mentada de madre, su buena insultada y unas cuantas maldiciones para que me aprendan a respetar". También, a través de dicho medio, se dirigió nuevamente a Juan Guaidó, diciendo que aún no recibía respuesta a su petición e insistió en que solucionara el problema de los pasaportes de los venezolanos en el extranjero.



Alicia Machado, quien fue Miss Venezuela en 1995, subió un video el 13 de noviembre en el cual se dirigía al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para pedirle que se comunicara con ella.

Ese día más tarde, publicó en Facebook un video en el que hablaba sobre los problemas que está enfrentando con su pasaporte porque al ser una ciudadana venezolana exiliada, actualmente se encuentra en "el limbo", ya que por la falta de consulados venezolanos a nivel internacional, no cuenta con un pasaporte.

Machado pidió a Guaidó que arreglara la situación del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) porque, en diciembre del año pasado, cuando la conductora de televisión visitó su país por última ocasión para despedirse de su padre, se le retiró su pasaporte.

Machado explicó en el video que un conocido suyo contrató a un "gestor" quien la hizo visitar las instalaciones del Saime, lugar donde retuvieron su pasaporte, por lo que ahora no puede ingresar nuevamente a su país natal y se encuentra en "el limbo" porque no cuenta con dicho documento. Machado agregó que recurrió al consulado mexicano --que es el que "medio sirve", según sus declaraciones--, pero tampoco pudieron ayudarla.

Al final del video, que originalmente fue una transmisión en vivo, Machado pidió al mandatario interino de Venezuela una solución porque por cuestiones familiares, ella necesita ingresar con urgencia a Venezuela.

Machado no considera someterse a la masectomía

Alicia Machado anunció que se someterá a un tratamiento relacionado con el cáncer de mama que padeció en 2013.

El lunes, durante el meet & great que realizó la ex Miss Universo con motivo del lanzamiento de su nueva línea de maquillaje,

Machado reveló a los medios que el cáncer no ha regresado, sino que se trata de un tratamiento de prevención. Aunque la también conductora de televisión asegura "ir con todo nuevamente", no puede evitar sentir pesar por concluir este año dentro de una clínica en Miami.

"Cierro el año con esa mala onda de tener que empezar el tratamiento ahorita en diciembre (...) Dios sabe lo que hace y seguiré luchando por mi salud y trabajando en lo que me gusta", declaró la ex Miss Universo ante medios de comunicación.

Machado también reveló que este procedimiento tendrá una duración de seis meses y que no es la primera vez que se somete a este tratamiento preventivo.

"Lo que me van a hacer ahorita ya me lo hicieron en el 2013, pero ahora me tienen que hacer el tratamiento otra vez, entonces no me he sentido muy bien", afirmó.

A pesar del malestar y de que no le agrada concluir el año de esta forma, la Miss Universo de 1996 aseguró que realizarse la masectomía aún no es opción.

Posterior a esas declaraciones, la conductora publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que muestra su trasero, la cual acompaño con un texto en el que asegura que gracias a sus rutinas de ejercicio "tiene músculo" preparado para las inyecciones.

Sin embargo, la imagen está taggeada en el Mount Sinai Surgery Center, una clínica de cirugía ubicada en la ciudad de Los Ángeles y no en Miami, donde anunció que recibirá su tratamiento. La imagen despertó la confusión y duda de sus seguidores por lo que le preguntaron sobre el motivo de su visita a la clínica. Un usuario de esta red social comentó que Machado se estaba inyectando vitaminas, a lo que Machado contestó "y como sabes según tu?" (sic).