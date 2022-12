Alicia Machado niega cirugías para tener su figura

Ciudad de México.- Alicia Machado desveló unos cuantos planes sobre el siguiente año, entre los que se encuentra compartir con sus seguidores su estilo de vida.

Ya que en semanas anteriores fue señalada por haber sometido a cirugías para bajar de peso, Machado aseveró durante su estadía en Despierta América, que su nuevo proyecto se enfoca en desmentir precisamente esos rumores.

Este próximo año tengo un proyecto que llevo trabajando en él yo creo que toda mi vida sin saberlo, es mi propio Alicia Machado diet plan, es un proyecto que viene de la mano con mi propia historia sobre los desórdenes alimenticios, con los que siempre he vivido, y este proyecto es un suplemento alimenticio muy completo que voy a sacar para el año que viene. Un negocio involucrado a la nutrición, a la alimentación, a la comida”

Explicó.

¿Se operó?

Ante los cuestionamientos sobre si se había operado para lucir la figura que tiene, la artista contó: No, nada de eso, claro que lo diría, y de eso se trata el Alicia Machado diet plan, en el último proyecto que estuve, que fue el reality show La Casa de los Famosos, ahí adentro, esas 13 semanas, yo hice lo que tengo que hacer para bajar de peso, porque he bajado de peso 25 veces en mi vida, a parte pasé muchos años de mi vida, desde los 17 hasta los 23-24 años en ese mundo de los reinados de belleza donde mi figura no era la figura normal de una actriz normal, sino una figura de un cuerpo de reina de belleza, que es mucho más presionante”.

Finalmente, la artista de 46 años envió un consejo a todas las personas que sufren por su peso y han recurrido a distintos tratamientos para lucir un cuerpo de envidia.

“Tienen que buscar todas las alternativas naturales y orgánicamente prudentes para tu cuerpo, porque muchas veces tu puedes conseguir estar flaca con una lipo, y en 15 días estás fantástica, pero eso te puede traer muchos problemas, las anestesias, medicamentos, todo eso”, declaró.