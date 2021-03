Alicia Machado desea que Danna Paola intérprete su papel en la bioserie de Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO.- Alicia Machado no dudó en deshacerse en halagos y alabar el talento que tiene Danna Paola, por lo que confesó que le gustaría que fuera ella quien la representara en una bioserie.

Durante la charla que sostuvo con el periodista Eden Dorantes, la venezolana reveló que por ahora descarta hacer una serie biográfica de su vida, pues piensa realizarla “cuando esté más madurita”, por lo que ahora piensa en Danna, pero para que la intérprete en “Luis Miguel, la serie”.

“Me gustaría Danna Paola, me gustaría que, si se hace mi personaje en la serie de LuisMi, Danna me interpretara a mis 18 años”, manifestó la ex Miss Universo.

Finalmente, Machado enlistó las cualidades que le ve a la cantante y actriz para que desempeñe su papel en el proyecto que relata la vida del “Sol de México”.

“Creo que nos parecemos físicamente, ya lo dijeron que podría haber sido mi hija, y aparte, es una niña que transmite mucha dulzura y mucha inocencia que tenía yo en ese entonces en mi vida, aparte es una extraordinaria actriz, entonces creo que podría hacer algo muy lindo”, remató.