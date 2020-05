Alicia Machado defiende a Paty Navidad por su postura del Covid-19

La actriz Alicia Machado salió en defensa de su colega y amiga Paty Navidad tras la ola de críticas que ha recibido al asegurar que el Covid-19 es un invento para concretar planes y agendas de Nuevo Orden Mundial.

Asegurando que hay muchas personas que piensan como Paty, la venezolana solo dijo buenas palabras para su colega mexicana durante la entrevista que brindó al programa Sale el Sol.

Yo amo a Paty… es una tipa increíble, una mujer maravillosa… yo creo que es muy respetable su opinión, hay mucha gente que piensa como ella, ella no es la única”, destacó.

Sin embargo, con quien sí se mostró molesta fue con el presidente Donald Trump, luego de que el mandatario aconsejara beber o inyectarse cloro para no contagiarse de coronavirus.

“El pelos de elote, o sea, ese señor va y le dice a la gente que se tome un tarro de cloro, y ya no sé cuantos envenenados, no sé cuántos muertos, no sé cuanta gente envenenada por el cloro, pero no muertos por el coronavirus, es que ya es lo que te digo, la política es tan sucia, el mundo político es tan asqueroso, que gracias a Dios uno es actriz y vedette y miss y todo, que bueno”, declaró.

Por último, Alicia Machado aseguró que en estos momentos se encuentra en confinamiento junto a su hija, por lo que aprovecha para estudiar con ella y aprender cosas del país donde radica.