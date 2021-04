Alicia Machado confiesa que correteó a un hombre con un arma en la mano

CIUDAD DE MÉXICO.- Alicia Machado asistió como invitada al programa Hoy, y durante la sección “Manotazo” reveló que una de las cosas más locas que ha hecho es perseguir a un hombre con un arma.

Después de que Paul Stanley preguntara: ¿qué es lo más loco que has hecho estando briaga (tomada)?, Alicia confesó: “¡Uy!... ¿lo más loco que he hecho?… ¡ay!, ¿pero lo podré decir en televisión?... ¿pero no lo van a tomar a mal verdad?... sí me le puse al brinco a un hombre, o sea, con un arma en la mano”.

Ante la sorpresa de Galilea Montijo y Stanley, Machado agregó: “Sí, me salió mi parte… sí (psycho), me salió mi parte ruda”.

Posteriormente, Montijo la cuestionó y le comentó si actuó de esa manera porque la hicieron enojar, a lo que la actriz replicó: “sí, mucho”.

Finalmente, la conductora del matutino de Televisa agregó: “fíjate que yo el otro día le dije a Fer ‘a mí no me gustaría que tuviéramos un arma porque yo si la descargo’ […] porque ya uno enojada, uno se bloquea”.