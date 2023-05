Alicia Keys se presenta en el Auditorio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.-La noche de ayer, Alicia Keys deslumbró al público mexicano con su talento, carisma y su excepcional voz en el escenario del Auditorio Nacional. Durante las dos horas que duró su presentación, la artista estadounidense conquistó a la audiencia, quienes la ovacionaron enérgicamente.

Al subir al escenario, Alicia Keys no necesitó de grandes parafernalias para impresionar. Con su presencia magnética y su estilo único, vestida con un llamativo traje plateado y una elegante capa fucsia, logró que las 10 mil personas presentes en el recinto estallaran de emoción al verla y escucharla.

Qué belleza ver a @aliciakeys ayer en Ciudad de México ❤️ pic.twitter.com/pUMu9pB6LY— Cindy López (@cindylulopez) May 18, 2023

"Hola Ciudad de México, estoy emocionada por estar aquí esta noche por primera vez, quiero que se sientan bien esta noche", fueron las primeras palabras de la cantante para sus fans mexicanos, para después interpretar temas como "Truth without love" y "You dont'n know my name".

Keys en su primer set de canciones, iba de lo suave de "So done" a lo explosivo de "Wasted Energy", pero con cada movimiento o algún pequeño comentario que hacía, el público explotaba eufórico ante esta estrella del R&B.

Llego con sorpresa

Cuando ya había pasado un poco más de media hora de su concierto, la cantante se paró a la mitad del escenario y le dijo a su público:

"¿Cómo están Ciudad de México? Tengo algo especial esta noche, algo realmente especial, así que hagámoslo".

Mientras esto sucedía detrás de ella entraba un mariachi al escenario y la cantante mexicana Ángela Aguilar, quien cantó "Qué agonía", tema en el cual Alicia hizo la segunda voz.

"Vamos por una canción más, ¿pueden sentir la energía?", preguntó Keys antes de cantar a dúo con Aguilar "Looking for paradise", cerrando de esta manera la primera parte de su presentación.

�� @aliciakeys cantando con mariachi y de invitada @AngelaAguilar__

¡Gran concierto de AK en su primera vez en Ciudad de México ���� pic.twitter.com/esjO6WP8B1— Fernanda Delgadillo Osorio�� (@ferdelgadillofm) May 18, 2023

Las sorpresas no pararon

Durante la velada, Alicia Keys no dejó de sorprender al público. En un instante inesperado, decidió dar un giro audaz al aparecer en un pequeño escenario al fondo de la sala del Auditorio Nacional.

Rodeada de teclados y una caja de ritmos, la artista se convirtió en el foco de atención. Los espectadores, emocionados por presenciar ese momento especial, sacaron rápidamente sus teléfonos celulares para inmortalizarlo.

"Esta noche es bella, esta es mi primera vez en México, así que vamos a tocar algo fabuloso", expresó la intérprete

Aquí explicó de qué se trataba esta parte del concierto, donde temas como "Skydive", "It is insane", "Only you", "Womans worth", entre otras tuvieron una reinterpretación gracias a la caja de ritmos que Keys usó.

Un show lleno de magia

Cuando llegó el turno de "City of gods" pidió a la gente que prendieran la luz de su celular para iluminar el lugar y que además cantaran con ella, entonces regresó al escenario caminando entre la gente.

Entonces llegó el momento de escuchar sus temas más rítmicos como "Try sleeping", "Girl on fire" y "Superwoman", pero cuando las primeras notas de Fallin se escucharon el público comenzó a cantar, a mitad del tema ella les pidió que siguieran haciéndolo solos, pero que cantaran más fuerte y así el tema retumbó en el recinto.

"Son muy bellos, fue un momento increíble, muchas gracias por estar aquí esta noche y cantar conmigo. Gracias por su amor, me siento muy agradecida por esto, fueron increíbles. Esta magia y esta conexión espectacular que hicimos es toda nuestra ¡te amo Ciudad de México!", fue la manera en que Alicia Keys se despidió.

