“Algunas escenas fueron eliminadas por cuestiones de seguridad”, Marco de la O, intérprete de "El Chapo"

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo lunes 3 de agosto a las 22.50 se estrena la tercera temporada de la serie El Chapo en A&E, en la que se contará el final del capo narco Joaquín Guzmán y su captura.

Considerado uno de los hombres más ricos del mundo, "El Chapo" supo ser el líder del Cártel de Sinaloa, que distribuía droga a todo el mundo. Logró escaparse dos veces de la cárcel, la última oportunidad lo hizo construyendo un túnel de 10 metros de profundidad. Pero en 2017 fue capturado y posteriormente extraditado a los Estados Unidos donde cumple condena perpetua.

El actor mexicano Marco de la O le dio vida a este personaje durante las tres temporadas de dura la serie le concedió una entrevista a Teleshow en la que habló acerca de las escenas más fuertes, del temor que siento en varias oportunidades y de las 5000 calorías diarias que ingirió para subir de peso.

Marco de la O platica sobre una de las escenas que más trabajo le costó interpretar: "Mi capítulo favorito y el más complicado es el capítulo 11 de la temporada 2 cuando muere su hijo. Yo tenía que visualizar que era mi hija para conectarme con esa emoción, no me puedo imaginar lo que puede ser perder a un hija. Yo perdí a mi padre lamentablemente, entonces evoqué ese dolor con la cara de mi hija y así pude llegar a esa escena".

"La realidad es mucho más oscura que la ficción y nosotros queríamos contar qué le pasaba a este personaje, por qué llega ahí y no desviarnos de ese camino. La tercera temporada es justamente muy actual, en la primera era en los años 80, la segunda de los 90 / 2000 y la última hablaba de 2017 y, cuando se estrenó, había aun gente en el poder, entonces teníamos que tener mucho cuidado con lo que decíamos. Más que nada ser respetuosos, porque nuestra tarea no era juzgar sino contar. No era un documental donde había que demostrar quién era el bueno y quién era el malo", explicó el actor mexicano.

La bioserie "El Chapo" no se grabó en México, sino en 50 ciudades en Colombia, con un tiempo de filmación de un año. "Hubo que buscar ciudades lo más parecidas, poder encontrar la locación exacta, que se pareciera a Guadalajara y Los Mochis" platica De la O.

"Tuve una nutrióloga para poder subir de peso, para poder hacer la transición de 10 años después de la segunda temporada, pues subí 15 kilos, los cuales me llevaron 15 días, comiendo 5 mil calorías diarias, me sentía mal, tuve diarrea y dolores de cabeza, me tenia que aprender el texto y tenia que star 12 horas en el set, entonces no fue fácil", recordó Marco de la O.