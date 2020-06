Alfredo Adame transforma su casa en refugio para mujeres maltratadas

Alfredo Adame, luego de dar a conocer que abandonó todos sus trabajos para no darle pensión a su ex esposa Mary Paz Banquells, ahora sorprendió al revelar que transformará su casa en refugio para mujeres maltratadas.

El conductor reveló que tomó está decisión luego de que su ex pareja y sus tres hijos se mudaran a otra casa y quedara solo en el hogar que habitó con ellos desde el 2001.

“Debido a que mi casa es muy grande y solamente vivo yo aquí, es una fundación para ayudar a mujeres maltratadas, pero también apoyaremos a niños y mujeres con cáncer, debido a que todas estas personas merecen que se les trate como seres humanos y no como una escoria para la sociedad”, contó en entrevista para una revista de circulación nacional.

Al ser cuestionado sobre su interés de crear una fundación tras los problemas que ha tenido con la madre de sus hijos, sobre todo porque ella dijo que la violentó psicológicamente, el también actor respondió:

“En el caso de Mary Paz Banquells, ella dice que la violenté psicológicamente, pero, ¿por qué no agarró sus cosas y se fue, si estaba viviendo con alguien violento?, ahí es donde se contradice; ella fue quien me violentó a mí”.

Posteriormente, y fiel a su costumbre, Alfredo Adame no dudó en arremeter en contra de su ex esposa y de todas las mujeres que han denunciado algún tipo de maltrato de su parte.

“Porque detrás de esa carita de mosquita muerta, había una persona ruin y baja. Todo lo que dijeron ella, Diana Golden, Susan Quintana, Andrea Legarreta, no concuerda con quien soy yo; soy educado, caballeroso, trabajador, con principios y valores. Si hay alguien que pueda decir que la golpeé, la violenté o fui grosero, te doy un millón de dólares”.

Por último, el artista descartó que tras estas acusaciones de violento y agresivo la gente no se quiera acercar a su fundación.

“Claro que no, ¿tú crees que ellas se van a querer alejar de una persona que desde hace tantos años hace el bien, por lo que dicen un par de alcohólicas y drogadictas, y una mujer que no actúa en la vida como debe de ser y que viene de una familia de rufianes? Lo que digan ellas no influye en algo”, remató.