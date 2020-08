Alfredo Adame se hace una ''limpia'' porqué asegura que le han hecho brujería

CIUDAD DE MÉXICO.- Alfredo Adame ha decidido someterse a una ‘’limpia’’ pues asegura que muchas personas le han lanzado malas vibras, lo cual le ha ocasionados ciertos problemas.

El exconductor del programa ‘Hoy’ recurrió a Jorge Clarividente para que éste realizara el trabajo, a su vez Adame ofreció una entrevista a la revista TV Notas para hablar sobre cómo fue que se dio cuenta de que necesitaba un ritual.

‘’Porque Jorge me llegó a decir que me estaban haciendo brujería, y recordé que una muchacha que trabajaba conmigo un día me dijo lo mismo, que tuviera cuidado porque me estaban haciendo brujería. Tras mi separación de Mary Paz Banquells estoy seguro de que ella y su hermana estuvieron haciéndome estas cosas para tratar de hacerme daño”, aseguró el famoso.

El también actor señaló que con dicho ritual se desharía de sus enemigos y que a partir de ese momento vendrán cosas buenas para él, al menos eso fue lo que le prometió Jorge.

‘’Después de esto ya estoy limpio, dice que soy un alma transparente”, mencionó Alfredo. ‘’Fue un ritual para deshacerme de estos ruines bajos, perversos, rufianes, malvados, indignos e indeseables seres en mi vida. Con esto acaba todo y lo que me hagan se les regresará”.

El famoso no descartó que en un futuro volviera a someterse a otra sesión de ‘’limpia’’, pero por el momento debe continuar con su vida.