Alfredo Adame reniega de su hijo Diego

MÉXICO.- Alfredo Adame enfrenta un proceso legal con su ex esposa Mary Paz Banquells, quien le exige una pensión alimenticia.

A raíz de su divorcio de Mary Paz, Adame se ha distanciado de sus hijos Sebastian, Diego y Alejandro, quienes apoyan a su madre.

Lamentablemente, Adame confesó a una revista de espectáculos que ya no desea saber de su hijo Diego, con quien más ha peleado desde que se separó de Banquells.

“Definitivamente yo con Diego no quiero nada, estoy muy desilusionado y muy decepcionado; a mí me han enseñado que a tu padre y a tu madre hay que honrarlos, que hay que estar agradecidos, a no meterte en el divorcio de tus padres, y menos tomar partido con mentiras, como él lo ha hecho; mucho menos, decirle a tu padre que es un mentiroso”, explicó.

El actor asegura que Diego ya no cuenta como su hijo y que su amor va directamente a Sebastian, Alejandro y Vanessa, esta última producto de su primer matrimonio.

Además, asevera que nunca perdonará a su hijo por “traccionarlo” de tal manera.

Con información de Tv Notas.