Alfredo Adame niega tener problemas de ira: "Yo soy un hombre muy feliz"

MÉXICO.- Alfredo Adame es una de las figuras más polémicas, pues constantemente se ve envuelto en distintos enfrentamientos, uno de los cuales lo llevó a casi perder la vista.

La semana pasada el actor volvió a protagonizar una pelea en la vía pública, pero según su propia versión, él estaba totalmente tranquilo y con la disposición de llegar a un acuerdo con las personas que tuvo el problema, pero simplemente estos lo desesperaron y las cosas se salieron de control.

Te puede interesar: Alfredo Adame habla sobre su nueva pelea en la calle: "Le metí cuatro tubazos a un cuate"

Adame niega que necesite terapia

Aun así, Adame negó que tenga problemas de ira y descartó que necesite algún tipo de terapia: “Yo no hice nada, me bajé tranquilamente ¿a qué voy a ir a una terapia de ira? Si yo hubiera sacado la pistola, le hubiera pegado, pero eso no está ni pensado, yo soy un hombre feliz”, dijo.

El también conductor expresó que no teme por su vida y que, a diferencia de los golpes que recibió hace ya algunos meses, las heridas que tiene en la frente no son de cuidado.

“No, qué voy a temer por mi vida, le temo más a ustedes (a los periodistas) que a mi vida, quieren que me calme, que camine como robotito, yo ni siquiera dejé pasar ningún insulto, el cuate se bajó”.

Emocionalmente dijo que se siente muy bien y hasta mandó un mensaje para todos aquellos que lo tachan de violento: