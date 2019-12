Alfredo Adame llama ''pobre diabla'' y ''acomplejada'' a Laura Zapata

Alfredo Adame fue entrevistado para el programa ‘‘El Gordo y la Flaca’’, donde habló de sus propósitos de año nuevo y de cómo planea alejarse de los problemas y acercarse a ‘‘gente buena’’.

El actor asegura que para el nuevo año espera no protagonizar peleas ni escándalos, por lo que buscará rodearse de personas positivas y que agreguen algo bueno a su vida, aunque asegura que eso es imposible, pues cuando alguno de sus colegas quiere algo de fama, asegura que buscan problemas con él para conseguirla.

‘‘Yo no ando por la vida buscándole pleito a la gente, lo que pasa es que la gente les gusta mis reflectores, les gusta agarrar sus 5 minutos de fama conmigo y yo lo único que hago es dejarlos que se metan a la ratonera y ya que se meten a la ratonera les pongo una madrina del tamaño del mundo, entonces luego salen enojados’’, asegura el actor.

En cuanto a quién fue su mejor contrincante, el ex conductor señaló que ‘‘No hay enemigos de calidad, son gente ignorante, gente inepta, gente tonta que quiere enmascarar sus mediocridades, ya no me voy a pelear con nadie en el 2020’’.

Sin embargo, no quiso dejar sentida a una actriz en especial e hizo mención de ella y hasta la llamó ‘‘acomplejada’’.

‘‘Esta pobre diabla que está acomplejada por el éxito de la hermana (Thalía), la hermana sale hace unos días en los premios Grammy, sale hermosa con un vestido precioso con toda esa carisma que la caracteriza y le entregan un Grammy, y todos nos quedamos, pues claro es Thalía, pues imagínate lo que ha de sufrir la pobre tonta esta de Laura Zapata’’, describió el famoso.



Cabe señalar que entre los dos ha existido una enemistad desde hace algún tiempo atrás.