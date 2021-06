Alfredo Adame llama “mentirosa y mitómana” a Rocío Banquells

CIUDAD DE MÉXICO. – Luego de ser cuestionado sobre su excuñada Rocío Banquells, el actor y candidato a diputado Alfredo Adame “explotó” contra ella y declaró insultos hacia la cantante.



En entrevista con “Chisme No Like”, Alfredo Adame fue cuestionado sobre los comentarios negativos hacia su persona luego de que éste perdiera el control e insultada a automovilistas en su campaña política.

Además, se le cuestionó sobre Rocío Banquells, a quién, hace dos años, Adame acusó de “ratera”:



Ella es una mujer falsa, es una mujer deshonesta, es una mujer lambiscona, eso es lo que es Rocío Banquells. ¿Qué le puedes pedir a Rocío Banquells? Fraudulenta, mentirosa, mitómana”, declaró el candidato.



Luego de esto, el candidato por el partido Redes Sociales Progresistas se refirió a sí mismo cómo “auténtico y verdadero”. Aunque no le dedicó mucho tiempo, pues optó por festejar su cierre de campaña y los resultados que le favorecían en las encuestas.



Alfredo Adame se defiende de los comentarios que lo llaman “Misógino”



En la misma entrevista, Alfredo Adame fue cuestionado sobre los comentarios que indican que es “misógino”, a lo que el actor declaró que había hecho una apuesta sobre eso.



“A ver, ya hice una apuesta desde hace dos años, al primero que me presente una mujer a la cuál yo le he pegado, he maltratado o le he faltado el respeto, le doy un millón de dólares. ¿Por qué todavía no se aparece ninguno?”, declaró Adame.



Además, expresó que la comunidad LBGTQ+, a quienes llamó "LGTI", no “tienen ningún problema con él”, puesto que “él los ha apoyado”, aseguró, “Soy el primero que ha tenido en un programa a transexuales y travestis. ¿De dónde sacas que ellos se quejan de mí?, concluyó Alfredo, asegurando que él ha hecho programas y presentaciones para la comunidad.