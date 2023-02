Alfredo Adame le desea suerte a Erik Rubín, pero le "vale" Andrea Legarreta

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta y Erik Rubín compartieron un comunicado en su cuenta de Instagram, donde dieron a conocer que se separan tras casi 23 años de matrimonio.

La conductora y el cantante formaban una de las parejas más estables de la farándula mexicana, por lo que esta noticia ha sido de gran impacto tanto para sus seguidores como para sus colegas del medio.

Famosos como Edith Márquez, David Zepeda, Laura Flores, Benny Ibarra, Maribel Guardia, Sebastián Rulli y más han respondido en redes sociales y han expresado su cariño y respeto para ambos.

Pero el polémico Alfredo Adame no se pudo quedar atrás para dar su opinión sobre la separación. Tras salir de las instalaciones de Televisa, el actor fue cuestionado por la prensa sobre el asunto, y vaya respuesta que dio, pues le deseó lo mejor solo a Erik Rubín.

“Ni modo, así son las cosas, como público me vale madres, a mí Andrea Legarreta me vale madres, Erik Rubín es un tipo al cual estimo mucho, es un tipo muy talentoso, muy buena persona, gente muy padre, la otra no me interesa en lo más mínimo”, dijo.