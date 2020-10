Alfredo Adame honrado de ser comparado con Niurka Marcos y no con Carlos Trejo o Laura Bozzo que dice "son unos fantoches"

CIUDAD DE MÉXICO.-Alfredo Adame negó que él sea el hombre escándalo y que le esté quitado el lugar a Niurka.

"No soy el hombre escándalo, soy un actor con una trayectoria impresionante. Soy el actor que más protagónicos de telenovelas tiene, y no solo en México, sino a nivel mundial, tengo 33 novelas hechas. Soy el modelo que a nivel mundial más comerciales de televisión tiene, tengo un Récord Guinness", comentó a TV Notas.

El reconocido actor señaló que, además, tiene 31 años de ser el "good boy (chico bueno)", el que todas las señoras lo querían para novio de sus hijas, pero que en los últimos 2 años a raíz del divorcio ya todo cambió ahora ya hasta lo tachan de misógino.

"A raíz de divorcio ya hasta me tacharon de misógino, de peleonero, de broncudo y todo, cosa que ni me viene ni me va", indicó Adame.

Agregó que esos señalamientos no le han afectado en su imagen, y que tampoco se ha visto que lo hayan dañado en la cuestión laboral.

Sobre Niurka dijo que la ama, que es su gran amiga y que la adora.

"No es que sea la mujer escándalo, es que es igual que yo, es de a de veras, es una mujer de a de veras, es una mujer que responde las cosas como las debes de responder. Niurka nunca te va a decir una mentira, nunca te va a inventar nada, cuando te dice algo es porque tiene los pelos de la burra en la mano", detalló Alfredo.

Por último aseveró que se siente honrado que lo comparen con Niurka y que no que lo identifiquen con Carlos Trejo o Laura Bozzo, que son unos fantoches y con quienes ha tenido problemas en el pasado.