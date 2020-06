Alfredo Adame cuenta detalles de su encontronazo con Laura Bozzo

Alfredo Adame rompió el silencio para revelar algunos detalles del encontronazo que sostuvo con Laura Bozzo durante la grabación de un programa de televisión luego de que las imágenes se hicieran virales.

Aun con la molestia del mal momento que vivió con Bozzo, el conductor relató: “Arranca el programa y lo primero que me dice ‘es que tú eres un misógino, les pegas a las mujeres y les faltas al respeto’, y yo (respondí) ‘eres ignorante, no sabes de lo que estás hablando’, (ella dijo) ‘no me digas ignorante, porque yo soy doctora en Derecho’ y con no sé qué y bla, bla, bla, le dije ‘eres un ser miserable, aquí viniste a este país a humillar a las familias mexicanas, a hacer tus aberraciones de casos”.

Asegurando que las agresiones en su contra continuaron, el también actor agregó: “hasta que llegó un momento en que le dije ‘eres un ser asqueroso, eres un ser miserable, me das asco y vas y &%$#&$#*’… se estaba grabando el programa… es una pobre diabla que nadie cree en ella, todos sus casos que hizo, toda la gente en México, el 98.8% la vomita”.

Finalmente, Alfredo Adame aprovechó la entrevista del programa Sale el Sol para enviar un mensaje contra la peruana.