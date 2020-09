Alfredo Adame, contrario a Jesús Ochoa, sale en defensa de la prensa de espectáculos

CIUDAD DE MÉXICO.- Alfredo Adame manifestó su postura en contra de Jesús Ochoa luego de que el actor externara su descontento con los reporteros del periodismo de espectáculos asegurando que les falta investigación periodística.

Aunque el conductor mexicano externó su apoyo a los reporteros de la prensa rosa, no perdió la oportunidad de arremeter en contra de algunos de ellos, como es el caso de Pepillo Origel y Martha Figueroa.

“Yo no creo eso, claro que los hay, claro que hay gente chismosa, ociosa, mal informada, que no tiene preparación, Juan José Origel, que es un inepto, estúpido, que no tiene ni carrera, y algunos otros, Martha Figueroa, Aurora Valle, pues bastantes, y el resto de ustedes, bueno son gente que le anda batallando duro, son gente que ellos mismos se han encargado de discriminar, y de segregar y de tratarlos con una patada en el cu** toda la vida. Origel toda la vida dijo que ustedes eran unos nacos, que eran unos estúpidos”, expresó.

De esta manera, Adame dejó entrever su enemistad con algunos conductores de espectáculos, aunque destacó que no por eso agarrará parejo con todos los reporteros del medio artístico.