Alfredo Adame cobra 1000 pesos por un insulto

CIUDAD DE MÉXICO.- Alfredo Adame entendió muy bien el refrán “si tienes limones, haz limonada”, pues el polémico actor, conocido por insultar sin filtro ni discriminación, ahora está haciendo negocio con su inusual talento.

El famoso, quien ya se ha peleado con varias celebridades como Laura Bozzo, Carlos Trejo, Galilea Montijo, y Laura Zapata, está vendiendo insultos personalizados a través de la página web vaparati.com.

El también conductor grabará una “mentada” personalizada a través de un audio que cuesta 50 dólares estadounidenses, que se traducirían en poco más de 1000 pesos mexicanos.

En una entrevista a “Chisme No Like”, Adame dijo que se animó a hacer este negocio luego de que un joven lo contactara para grabar un insulto a su abuela.

Me pasó algo muy curioso y es que un chavo pagó una mentada de madr% para que insultara a su abuelita. Me dijo que su abuelita me quería mucho y que le enviara un insulto”, relató.