Alfredo Adame asegura que recibe amenezas de muerte

MÉXICO.- Alfredo Adame recientemente dio a conocer en sus redes sociales que fue ‘víctima colateral’ de un asunto muy delicado. Según su versión, fue golpeado solo por querer ayudar luego de que mataran a un policía cerca de su casa.

El actor no solo resultó con varias fracturas y daños en su ojo derecho, sino que ha declarado se encuentra atemorizado porque ha recibido amenazas de muerte por WhatsApp.

¡Claro que le tengo miedo a las personas que me golpearon! Me llegaron amenazas de muerte, el abogado ya las tiene y las van a presentar en el juzgado”.

Hace alrededor de dos años, dijo, lo contactó una persona con el mismo número, diciendo que era hacker y ofreciendo entrar a las cuentas de Carlos Trejo y Rey Grupero, trabajo por el que quería cobrar 50 mil pesos al mes.

Le dije: ‘no me interesa’, pero siguió fregando hasta que un día le dije que no le daría un quinto; ahora de un teléfono de Cuernavaca me llegan mensajes diciéndome: ‘perro, te voy a matar, no sabes con quién te metiste’”.