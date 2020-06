Alfredo Adame arremete en contra de otra conductora

MÉXICO.- Hace unos días, Alfredo Adame asistió al programa de Laura Bozzo, “Laura sin cesura”, donde armó tremendo escándalo, luego de que la conductora lo llamara misógino.

En el foro de dicho programa, Alfredo arremetió en contra de Bozzo, incluso le faltó al respeto, insultándola con groserías.

El día de hoy el actor volvió a “explotar” en contra de una conductora peruana, cuando al entrevistarlo en el programa “Magaly TV: La firme”, la presentadora Magaly Medina le preguntó qué había pasado.

Al escuchar las faltas de respeto que Adame le dijo a Bozzo, Magaly replicó que Laura era una dama y que ella consideraba que era bastante machista y denigrante que la llamara “machorra y andrógina”.

El mexicano continuó defendiéndose y le dijo a Medina que ella no le iba a decir cómo tenía que hablar.

“Me está tratando como trató a Laura Bozzo y como seguramente trata a todas las mujeres de su país, pero yo no necesito de usted. Me está faltando el respeto y es un misógino al hablar así, además es machista y hombre de las cavernas porque no es posible que un hombre en el 2020 hable así de una mujer”, dijo Magaly.

Después de esto, Alfredo llamó “ignorante” a la peruana, por lo que ella le contestó: “Y así quiere ser político de su país, ojalá que nadie lo elija porque México no se merece a un hombre así”.

Con información de Tv Notas.