Alfredo Adame afirma que 'Cachirulo' intentó abusar de él

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de dar a conocer que en su niñez y adolescencia sufrió intento de abuso sexual, Alfredo Adame da el nombre de un famoso que lo tocó e intentó llevar a su casa.

‘‘Los sábados mi papá me llevaba, me dejaba ahí en las revistas y él se iba a echar un café con sus cuates y todo ese rollo y siempre estaba ahí un personaje que yo oía en la televisión que se llamaba Enrique Alonso, ‘‘Cachirulo’’ el de teatro fantástico, y yo lo veía y siempre estaba ahí […] un día derepente se me acerca […] me empezó a sacar plática y en una de esas se me empezó a acercar y cuando me di cuenta me agarró el miembro viril y me dijo: ‘‘¿No quieres ir a mi departamento?, vivo aquí muy cerca’’, en ese momento le di un empellón para atrás y me salí espantadísimo’’, expresó.

El famoso contó que él fue el primero que lo tocó, después mencionó que ‘‘el director de la escuela’’ le habría agarrado, bajado el pantalón, abierto el cierre y tomado el miembro viril, su reacción fue salir corriendo.

Mencionó que fueron varias personas con las que tuvo ese tipo de experiencias y a las cuales planea exhibir. El ex conductor afirma que ventilará a un productor que corrió a una mujer por no quererse acostar con él.

En cuanto a si esas experiencias le dejaron un daño emocional, Adame afirmó que no, pues siempre supo cómo reaccionar ante esas situaciones.