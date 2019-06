Alfredo Adame: Laura Zapata planeó autosecuestro para sacarle dinero a Thalía

CIUDAD DE MÉXICO.-Alfredo Adame no tuvo reparo en despotricar contra Laura Zapata, ahora que la actriz se postula para la ANDI, un sindicato de actores de México.

Asegurando que la actriz está insana mentalmente, que es perversa y una mala persona, el actor afirmó que Zapata tuvo que ver con el secuestro que la misma Laura y su hermana Ernestina padecieron hace varios años en México,

A mi me queda muy claro, yo tengo como amigo al comandante de la unidad antisecuestros, y claro que fue un auto secuestro, la soltaron a ella primero, acuérdate, y a negociar y todo el rollo”, contó el actor al programa “El Gordo y La Flaca”.

Acto seguido, Alfredo destacó: “El cuñado Tommy Mottola, está plenamente convencido, la hermana Thalía, según entiendo, está plenamente convencida de que fue para sacarles lana”.

Al respecto de los problemas que Laura ha tenido con sus hermanas, incluyendo en ocasiones a Thalía, por el cuidado y patrimonio de su abuela Eva Mange, el artista manifestó:

“Por algo las hermanas no querían negociar con ella, porque la conocen, si tú tienes un hermano y sabes que es un tracalero, un mitómano, mentiroso, peleonero, pues mejor ni le entras, entonces yo apoyo a Thalía, apoyo a las hermanas, y a Laura Zapata no le doy ningún crédito, ni absolutamente nada”.

Finalmente, Alfredo Adame aseguró que toda esta conducta de Laura Zapata es provocada por la envidia que siente hacia Thalía.

“Porque no le pisó ni los talones a la hermana, esa es su frustración, su amargura y su complejo y su envidia, no le llegó ni al dedo chiquito a la hermana Thalía y siempre ha querido, llegó la hermana y le comió el mandado, o sea porque ella nunca fue la gran estrella y nada, es una gran actriz, nada más, canta bien, si canta bien, pero no fue la gran cantante ni nada, y llega la hermana y se convierte en una super estrella, que es Thalía, y además, se casa con un hombre exitosísimo, con un talento increíble para hacer estrellas, para hacer música, para hacer todo, imagínate lo que ha de sentir”, remató.