Alfonso Herrera será ponente en la ONU

Tijuana BC.- No habrá llegado a la reunión de los Ex RBD, pero este 7 y 8 de diciembre, Alfonso Herrera será ponente en la quinta reunión anual de la Cumbre de Liderazgo Hispano (HLS) de la ONU con el tema “Progreso y Orgullo”.

Además de su intervención como orador será honrado por la fundación “We Are All Human” en el Gotham Hall de Nueva York.

Este evento que reúne a diversos líderes internacionales en su campo, como académicos, CEOs y ONGs lo hace con el fin de unificar la agenda hispana en Estados Unidos.

Progreso y Orgullo

Con la ponencia “Progreso y Orgullo”, resaltará la creación de redes para facilitar y avanzar en áreas clave para la comunidad hispana hacia el 2023 y más allá, dio a conocer su oficina de Relaciones Públicas en México.

La participación de Herrera, destaca la misiva, cerrará la cumbre del día el miércoles 7 de diciembre, donde hablará desde su experiencia de vida de ser latino y cómo continuar con su aportación en el ensalzamiento de la comunidad latina y la hispanidad.

Me siento muy honrado en participar como orador en la Cumbre de Liderazgo Hispano (HLS) y ser parte de los miembros que colaborarán en la unificación de la agenda hispana en Estados Unidos para 2023 y en el futuro”

Puntualizó Herrera.

Esta cumbre culminará la totalidad de sus actividades el 8 de diciembre, el día de “la igualación salarial latina”, con discursos de la icónica activista estadounidense Dolores Huerta y de la honorable Helle Thorning-Schmidt, ex primer ministro de Dinamarca.