Alfonso Herrera confirma separación con su esposa Diana Vázquez

Ciudad de México.- El actor de 38 años Alfonso Herrera emitió un comunicado a través de sus redes sociales para esclarecer la situación que vive y confirmar la separación de su esposa Diana Vázquez, con quien contrajo matrimonio en 2016.

“Como saben, siempre he mantenido al margen mi vida personal de lo profesional, pero el cariño y respeto que se merece mi familia, el público y los medios de comunicación que han seguido mi carrera, por única ocasión emitiré una declaración sobre la situación por la que estamos atravesando”, inició su mensaje.

Sin enfatizar en detalles sobre el rompimiento, explicó:

Desde hace tiempo, Diana Vázquez y yo hemos decidido continuar nuestras vidas por distintos caminos. Esta situación se da de común acuerdo y en términos amistosos, siempre deseándonos lo mejor, con mucho cariño y respeto. seguimos siendo grandes amigos y aliados por la hermosa familia que hemos formado”

La vida privada

De igual forma, Herrera añadió un par de halagos para su ex pareja.“Diana se convirtió en mi cómplice de travesía y con ella hemos dado vida a nuestros adorados hijos. Es una madre excepcional; una mujer fuerte y tiene un corazón enorme”.

Además, el artista señaló: “Si algo nos destacó como pareja fue mantener privado de nuestra vida familiar, enfocándonos en disfrutar cada momento de nuestra relación y trabajando para convertirnos en un ejemplo para nuestros hijos, para quienes siempre estaremos porque deseamos que se conviertan en hombres de bien y ciudadanos responsables. En nuestra búsqueda para ser mejores personas y dejar en este mundo algo hermoso a través de lo que amamos hacer, es que quiero decirles que me siento muy honrado y bendecido de haber compartido una gran parte del camino con Diana”.

Respeto, comprensión y empatía

Finalmente, Poncho Herrera agradeció el cariño de sus fanáticos y solicitó a los medios de comunicación tener respeto por la situación que atraviesa.

“Asimismo, quiero decir a mis seguidores, que agradezco las muestras de cariño que me han dado a lo largo de mi trayectoria profesional y personal, y sé que en estos momentos no será la excepción, a ellos un abrazo desde el corazón. A ustedes, estimados medios de comunicación, les pido empatía y comprensión. Sé que esta información podrá causar interés, pero les pido respeto para Diana y mi familia, porque buscamos estar tranquilos en este nuevo capítulo de nuestras vidas, ahora de una forma diferente. Así que no daré más declaraciones al respecto”, Concluyó.