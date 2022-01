Alfonso Cuarón aparece en la reunión de Harry Potter y cuenta anécdotas de los actores

ESTADOS UNIDOS.- El afamado cineasta Alfonso Cuarón sorprendió a los fans de Harry Potter al aparecer en el especial Harry Potter: regreso a Hogwarts que HBO Max estrenó el pasado 1 de enero como parte de la celebración por el 20 aniversario del estreno de la primera película de la franquicia, Harry Potter y la piedra filosofal.

Cabe recordar que el director mexicano fue el encargado de dirigir la tercera entrega de la saga, Harry Potter y el prisionero de Azcaban, donde tuvo la oportunidad de estar al mando de Emma Watson ((Hermione Granger), Daniel Radcliffe (Harry Potter), Gary Oldman (Sirius Black), Rupert Grint (Ron Weasley), Tom Felton (Draco Malfoy), Alan Rickman (Severus Snape), entre muchos otros actores de la entrañable franquicia.

Durante su aparición en el especial, Cuarón habló sobre lo que considera la esencia de la película, la relación de los actores con sus personajes y los retos que implicó estar a la cabeza de la película que formó parte de una de las franquicias más importantes a nivel mundial.

“En Azkaban se trata de madurar. Están cruzando el umbral entre la infancia y la adolescencia. En las primeras dos, Harry aún es un niño. Hay un mayor optimismo en el tono general. No abstente, cuando cumple 13 años, hay una gran nube que cubre todo a su alrededor y queríamos que el estilo transmitiera esa sensación”, mencionó Cuarón.

Aunque la tercer película de la saga no fue de las más taquilleras, en definitiva es de las más queridas y recordadas por los fans, ya que en ella se hacen una serie de revelaciones importantes en torno a los padres del protagonista y su paso por la escuela de magia. También se introducen muchos personajes que a partir de entonces se vuelven importantes en la historia, como los animagos Sirius, Lupín y Peter. Por otra parte, en esta película es donde se abordan por primera vez algunos elementos más oscuros del mundo mágico, como Azcaban y los dementores.

“Las descripciones de los dementores son muy oscuras y quería transmitir esa sensación de que los dementores devoran toda la energía, de que estaban devorando toda la esencia de Harry, pero creo que lo más importante era la actuación de Dan”, señaló el director. El mexicano también elogió el trabajo de los actores principales y reveló que hay escenas que le parecen inolvidables por el compromiso de los jóvenes actores.

Los actores ideales para sus papeles

Por su parte, los protagonistas de la saga recordaron la ya conocida anécdota sobre la tarea que Cuarón les encomendó, la cual consistió en escribir un ensayo sobre sus personajes. Los tres protagonistas aseguraron que esta actividad fue importante para sus interpretaciones; sin embargo, el director reveló que hubo alguien que no la hizo.

“Ruper no escribió nada y le pregunté: ‘Rupper, ¿dónde está tu tarea?’. Me respondió: “Bueno, pensé que Ron no haría la tarea, así que no la hice’. Ruper es Ron, es igual a Ron 100%. Emma es actriz por naturaleza, se prepara mucho. La verdad es que son muy buenos actores”, concluyó el director.