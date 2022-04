Alexis Ayala podría ser padre de nuevo con Cinthia Aparicio

Ciudad de México.- El actor Alexis Ayala y su pareja Cinthia Aparicio llevan su romance muy bien, por lo que el artista no ha descartado la posibilidad de tener un hijo.

Durante una entrevista para Hoy, el actor de 56 años se expresó ante los cuestionamientos sobre la idea, ya que su pareja aún tiene 28 años y no se ha convertido en madre.

Nosotros como pareja hemos hablado, ya tenemos 8 meses como pareja, ya es una pareja… sigue siendo una pareja joven en el sentido de tiempo, pero no acabamos de empezar, ya nos hemos conocido más, y hemos hablado de cosas también de repente de decir ‘vamos sumándonos y vámonos viendo el día a día’”

Explicó el actor al respecto.

Se siente joven

De igual forma, Alexis expresó que se sentía agradecido con las personas que aún le veían joven.

“¡Qué bueno que me vea bien!, me gusta verme bien, me gusta cuidarme de alguna manera. Ahorita me relajé unos meses después de que terminé (la novela) me operaron el hombro, que me lo rompí el manguito rotador y demás, entonces dejé de hacer ejercicio y dije ‘me voy a dar gusto y comer’”, destacó.

Aunque, antes de terminar la entrevista, Ayala lanzó un mensaje hacia las personas que lo critican por haber tenido un romance con una mujer más joven que él.

“Me llama la atención porque de repente no soy la única pareja del medio que tiene una diferencia de edad grandes, de nuestro país y en el mundo, bueno Al Pacino tiene una novia de la edad de mi mujer y Al Pacino tiene 20 años más que yo, creo que la vida hay que vivirla bien”, manifestó.