Alexis Ayala explota contra las críticas por llevar a su madre a un asilo

CIUDAD DE MÉXICO.- Alexis Ayala explotó contra las personas que lo han criticado luego de dar a conocer que decidió llevar a su madre a vivir a un asilo porque le era imposible cuidarla y estar al pendiente de ella.

Ante los comentarios negativos que surgieron por esta situación y los mensajes en contra que ha recibido, el actor manifestó: “yo no conozco muchas familias que los hermanos se peleen por cuidar a los padres, pero sí conozco muchas y he escuchado muchas que se pelean por las herencias y hasta abogados pagan, creo que tenemos que saber cuidarnos nosotros mismos, y empezar a plantearnos de una manera diferente, qué pasa cuando llega esa edad, en la que tal vez yo no pueda valerme por mí mismo. Vivimos en la cultura del chantaje los latinos, (decimos) ‘mi mamacita, mi papacito’, pero no sabemos cuidarlos”.

De la misma forma, Alexis fue contundente durante la entrevista que brindó al programa Sale el Sol al manifestar que él espera que ese sea su mismo destino cuando sea un adulto mayor que no pueda valerse por sí mismo.

“Yo si te puedo decir que estoy bien claro y bien consciente que no voy a hacer responsable a mis hijas de si me tienen que cuidar en 10, 15 o 20 años. Yo quiero que ellas hagan su vida, yo quiero que ellas salgan, yo quiero que les hagan el amor, que las enamoren, que viajen, que se equivoquen, que fracasen… que vivan su vida, y no que su vida tenga que estar limitada porque tienen que (cuidarme)”, externo.

Ante las personas que le han mencionado que cómo pudo hacerle eso a su madre si ella nunca lo dejó cuando era niño, Ayala replicó: “ella no me iba abandonar cuando yo era niño y yo no la estoy abandonado, al contrario, estoy más cerca de ella, estoy siendo más responsable de ella y de sus cuidados, por eso digo que vivimos en la cultura del chantaje”.

Previo a estas declaraciones, cabe señalar que el actor volvió a dejar en claro que es el único que está haciéndose cargo de las necesidades de su madre y que tomó esta decisión por su estado de salud.

“De mi mamá (se hace cargo) nada más nosotros, es lo que decía, es muy difícil a veces que alguien más quiera hacerse cargo porque tal vez tiene sus propios problemas o no le interesa… Por qué llega esta decisión, porque mi madre es una señora de la tercera edad, porque ella tiene una condición de salud que no es la mejor, tiene Parkinson, ya me la operaron hace 3 años de la columna vertebral por una caída que tuvo, y yo no sé darle los cuidados correctos y no tengo la economía para poder tener aquí a un especialista. No es una cárcel, es un lugar donde ella puede salir y entrar, es un lugar que yo puedo salir y entrar, mi hija, mi mujer, quién sea”, detalló.