Alexis Ayala estalla ante preguntas de su exesposa Fernanda López

Ciudad de México.- Alexis Ayala expresó su descontento por los cuestionamientos sobre la relación que tiene con su exesposa, quien recientemente denunció la poca cercanía entre el actor y su hija.

Ya que anteriormente Ayala había pedido a la prensa no hacer las noticias más grandes por el bienestar de su hija, ahora el artista dejó en claro que no quiere volver a ser interrogado por dicha situación.

No es tema, al final como se los he comentado, las cosas que se quedan atrás y que están sueltas, están sueltas, yo le debo un respeto y le debo un valor a mi presente, por consiguiente, respeto a las personas que están en mi vida, y que están conmigo”

Recalcó el villano de la telenovela Pienso en ti.

Sus prioridades

Acto seguido, el artista recalcó: “¿Y quiénes son?, Cinthia (Aparicio), y la pongo en primer lugar porque es la mujer con la que vivo, es la mujer a la que amo, es la mujer que está conmigo, a mi madre y a mis hijas, esa es la única familia que tengo”.

Sobre los planes de boda con la actriz de 30 años, Alexis contó: “Que sea una celebración para mí con ella de pareja, de amor, y lo que tengo con ella es más que agradecimiento, de alguna manera mi alma estaba un poco seca y yo no lo sabía, y ella ha venido a refrescar mi vida en todos los sentidos, me procuró, me cuidó, me preguntó cómo me fue, me hizo un desayuno sensacional y esas son cosas que se tienen que agradecer, ahí es donde está la pareja, no estaba tirada en una cama viendo… y eso lo agradezco muchísimo”.

Finalmente, Alexis reveló la peculiar despedida de soltero que celebrará próximamente, debido a que Cinthia lo hará acompañada de varias amigas.

“Pero bueno, yo voy a tener una con mi hija Roberta, en cuanto se me acomoden los tiempos, darle también el lugar mi hija de que mi despedida de soltero sea con ella, y que ella entienda y platique muchas cosas conmigo porque ve que estoy contento, ve que estoy feliz”, manifestó.