Alexis Ayala es señalada de distanciarse de su hija

Ciudad de México.- Fernanda López, ex de Alexis Ayala reveló que el artista no tiene una relación con su hija, aunque sigue cumpliendo en la parte económica.

“Sí, es un padre responsable, no ha podido estar tan presente como Roberta quisiera, pero tiene muchas cosas él en su vida que ahorita le están robando un poco de tiempo, espacio y las que le quiere poner la energía que él necesita”, confesó López.

Tras los cuestionamientos sobre si tenía relación con la nueva vida amorosa del actor, quien anunció su compromiso hace unos meses con Cinthia Aparicio, Fernanda contó:

Me refiero a él, y sus actividades y lo que a él le rodea, no quiero meterme en describir algo o criticar algo porque no me corresponde, pero sí siento que podría estar un poco más pendiente de su niña”

Sin importunidad

Pese a estas declaraciones, la ex de Alexis manifestó que no ha tenido oportunidad de hablarlo con el artista e incluso reveló que su contacto no es como al principio de su separación.

“Fíjate que nosotros ya no platicamos tanto, él tiene como un bloqueo ahí muy extraño, que no permite como esta fluidez, solamente se habla lo necesario. De mi parte siempre ha habido la flexibilidad, de al contrario, yo lo que siempre he buscado es que Roberta esté muy cerca de su papá y de mantener la imagen de su papá impecable ante mi hija, eso siempre va a ser así, pero a veces no me ayudan”, dijo con una sonrisa nerviosa.

Finalmente, Fernanda López aprovechó el momento para enviarle un contundente mensaje al padre de su hija. “Yo tengo que velar por mi hija, yo hago lo que puedo y ya la otra parte después se dará cuenta que el tiempo pasa y el tiempo no se recupera”, concluyó.