Alexis Ayala confiesa que ha estado dos veces al borde la muerte

CIUDAD DE MÉXICO. – Recientemente, el actor y productor mexicano de 55 años, Alexis Ayala, reveló que ha estado a punto de morir en dos ocasiones debido a complicaciones de su salud, lo que preocupó a sus fans luego que se diera a conocer que el domingo sufrió un accidente que lo llevó a ser hospitalizado.



Durante la transmisión del programa “Faisy Nights”, el actor habló sobre las dos experiencias cercanas a la muerte que ha tenido:

He estado dos veces a punto de morir. La primera fue en 1992 por la tiroides. Estuve gravísimo en el hospital, y ahí paro respiratorio. Al final me pudieron sacar, pero estaba yo muy joven y no lo entendí como era. La segunda fue hace tres años, el 30 de junio de este año se cumplieron tres de mi infarto. Estábamos en Acapulco y sabes que te está dando un infarto, no sé cómo explicártelo”, confesó.



Sobre los síntomas que tuvo, el actor los describió como algo raro, pues reveló que se enfermó del estómago, vomitó y sintió un fuerte dolor en el lado derecho, “Se me sumió el pecho, la mandíbula se me fue de lado, el brazo se me empezó a torcer”, continuó explicando.



Alexis Ayala sufrió depresión



Posteriormente, el actor mexicano reveló que luego del infarto, cayó en una depresión muy grande, misma por la que subió de peso, contó:



“Estaba 18 kilos arriba y no te das cuenta de que estás deprimido. La vida al final es un trabajo en equipo, pero te tienes que agarrar tú solo. No tienes que soltarte y eso es algo que yo hice, me decía todo el tiempo: ´entero, entero, cab***.. No te caigas´ y obviamente pidiéndole a Dios. Fernanda se portó y accionó muy rápido, los médicos que tuve fueron sensacionales”, concluyó.



El domingo pasado, Alexis Ayala compartió unas fotos por medio de sus historias de Instagram, en las que explicó que se encontraba en el hospital debido a desgarre en el hombro, pero no dio mayores detalles sobre el accidente, sólo mencionó que ya se encontraba mucho mejor.