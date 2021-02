Alexandra Beffer señala a Chabelo por manipulación y acoso sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- Justo en las últimas semanas se han presentado ante los medios los testimonios de varias mujeres que se han enfrentado al acoso y el abuso sexual de algunas celebridades; a esta lista se suma la artista Alexandra Beffer, quien denunció a Xavier López “Chabelo”.

Presuntamente el actor y presentador la habría obligado a prestar servicios de carácter sexual con tal de poder entrar a una programa en la televisora en la que él tiene mucho renombre. Lo más preocupante de esta situación es que la mujer dijo que “no fue la única víctima”.

Chabelo se había caracterizado por tener una carrera intachable y sin problemas relacionados con su vida personal; sin embargo, ahora a sus 85 años, Beffer se decidió a hablar sobre lo que padeció cuando pidió trabajo en un proyecto televisivo.

Xavier López "Chabelo" es conocido entre los medios de comunicación por su mal comportamiento y malos modos al responder entrevistas.

Esto fue lo que vivió la actriz con Xavier López

“El señor en ese momento era un gran consentido en la empresa, entonces lo único que yo sí puedo decir es que no fui la única, a mi no me gusta hablar por las demás, aunque sí puedo afirmar que no fui la única, dijo Alexandra Beffer sobre Xavier López a “El Universal”.

Otra razón por la que la actriz con discapacidad visual no quiso hablar fue porque no quería crear conflictos entre su pareja y la televisora a la que acudió por una oportunidad de trabajo; sin embargo, asegura que fue erróneo el no haberlo denunciado en su momento.

Fue el pasado mes de septiembre cuando Alexandra aseñaló a Beffer no solo por manipulación, también por acoso y abuso sexual

“Xavier López me condicionó a que ‘prau prau’ y entras a la televisión y si no, adiós. Lo más indignante fue que aún diciéndole que mi esposo estaba afuera se burló de mí diciendo ¿y quién se lo va a decir?. Yo me pregunto ¿qué valor moral puede tener una persona como esta?”, destacó.

Por otra parte, Beffer se enfrentó al escarnio público ya que muchos usuarios de redes sociales se burlaron sobre su edad y condición; sin embargo, menciona que es importante separar al personaje del actor, puesto que le hizo una propuesta indecorosa como hombre adulto.

Además, Alexandra también reveló que “mucha gente sabe lo grosero y prepotente” que es Chabelo; por lo que no tiene miedo con respecto a la trayectoria que tiene el hombre.

"Chabelo" y su poca paciencia ante la prensa

Un personaje emblemático de la televisión mexicana, es "Chabelo", interpretado por el actor Xavier López. Aunque el intérprete encarna a un niño berrinchudo y algo pícaro, pero muy simpático, la realidad es que López tiene una personalidad muy diferente, sobre todo con la prensa.

En diferentes ocasiones el actor ha olvidado al personaje que muchos niños admiran y se ha lanzado contra los periodistas de espectáculos, respondiendo duramente y en algunas oportunidades con groserías.

En redes sociales se hizo viral un video con la recopilación de las grabaciones en las que el actor pierde la cordura al ser interrogado por la prensa. En muchas de los clips, el actor se ve molesto por preguntas a su vida privada, mientras que en otros sólo se puede apreciar que está enojado sin razón aparente.

En una de las entrevistas el actor se molesta al ser cuestionado sobre su vida personal e indica "¡Yo no me meto en tu vida!”, provocando el silencio de los reporteros. En otro momento, al ser increpado acerca de lo que comerá en navidad se limita a decir que la conductora es "muy preguntona" y da una respuesta hilarante.

Ni siquiera la periodista Paola Rojas se salvó del mal humor del Xavier López "Chabelo".

El actor comenzó su carrera en el programa “Carrusel musical”, de Ramiro Gamboa, en el que trabajaba como ayudante de producción. Un día necesitaban a un actor que interpretaría a un niño, pero se ausentó, así que Xavier López tomó su lugar.

El programa “En Familia con Chabelo” tuvo su primera emisión el 6 de diciembre de 1968 en el canal Televicentro y concluyó el 20 de diciembre del 2015. Debido a este programa obtuvo dos Récord Guiness: el primero por la mayor trayectoria como conductor infantil durante 44 años y el segundo por el mayor tiempo haciendo un solo personaje.