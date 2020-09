Alexandra Beffer asegura que intentó suicidarse tras perder sus ojos

MÉXICO.- La tarde de este martes se dio a conocer una entrevista que Alexandra Beffer otorgó para las cámaras del programa ‘ Ventaneando’ en donde habla sobre varias experiencias de su vida, el acoso de Chabelo, la pérdida de sus ojos y el fallecimiento de su marido.

La famosa recordó cómo fue el momento en el que Chabelo le había propuesto ‘’un rapidín’’ para poderle dar trabajo dentro de su programa, señaló sentirse muy indignada y además aseguró que fue uno de los motivos por los que se alejó de la televisión.

En cuanto a sus ojos, Alexandra recuerda que pasó momentos muy difíciles debido a su diagnóstico, pues sus globos oculares ‘’habían muero’’ y no había nada que hacer que extirparlos, situación que la llevó a un intento de suicidio.

‘’Intenté suicidarme, yo verdaderamente, me quería morir, después de tomarme las pastillas llegó alguien que no tenía porque haber llegado, alguien que fue mi angelito de la guarda’’, comentó.

Beffer asegura haber pasado por otras situaciones fuertes, pues también perdió a su esposo luego de ser víctimas de un asalto a mano armada.

‘’Nos asaltaron fue de una manera espantosa, a mi me hirieron y a él lo mataron. Ese día íbamos de show a ver a Yuri, tres días antes de Navidad y solamente pasamos par el desayuno del otro día y pues ahí con palabras altisonantes y en un parpadeo destrozaron mi vida porque en mi cara destrozaron a mi esposo, y yo tengo una gran herida en la espalda, porque a mi la bala me pasó rozado, no fue fácil’’, explicó.