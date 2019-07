Alexander Skarsgard podría interpretar a ‘Hércules’

Según información de We Got This Covered, una fuente señala que es un deseo de parte de Disney tener al actor Alexander Skarsgard como Hércules en la película de acción en vivo en la que actualmente trabajan.

Sin embargo, La casa de Mickey no ha tenido un proceso de audición aún, por lo que estamos muy lejos de recibir una confirmación oficial.

Lo que sí se ha confirmado, es que hay probabilidades de que la versión contemple la trama original de 1977.

Los primeros rumores sobre el cast de Hércules, fueron Alexander Ludwing como el héroe, Amber Heard como Megara y Benedict Cumberbatch como Hades.

Así que, por el momento, sólo nos queda esperar a que Disney haga oficial el reparto de esta película que ya es muy esperada por los fanáticos de la historia.