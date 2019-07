Alex Rodríguez hizo llorar a Jennifer Lopez

Alex Rodríguez acudió a su cuenta oficial de Instagram para darle un mensaje de cumpleaños a Jlo.

“Hola bebe, quiero desearte un feliz cumpleaños. No puedo creer esto, desde que estamos juntos me has hecho sentir que cada día es mi cumpleaños, gracias por tu pasión, por tu energía, por tu inspiración y por tu constante búsqueda por ser la mejor en todo lo que haces”, expresa Alex en el video.