Alex Pettyfer y Toni Garrn esperan a su primer hijo

ESTADOS UNIDOS.- Nuevo capítulo en la historia de amor entre Toni Garrn y el actor Alex Pettyfer. Tras la gran sorpresa que supuso su boda en el otoño de 2020, la pareja ha querido compartir con todos sus seguidores que muy pronto serán una familia. De hecho, este mismo año se cumplirá este sueño, pues la modelo está embarazada y su estado en más que evidente.

Con lo que se une al baby boom que ya vivimos este año entre las estrellas de la moda. Ya se rumoreó hace unas semanas la posibilidad de que se convirtieran en papás, sobre todo tras unas imágenes de ambos paseando y en las que se podía adivinar un cambio físico en la alemana. Sin embargo, ha sido este mes cuando han querido despejar todo tipo de dudas en sus respectivos perfiles sociales.



Ya es evidente el embarazo

Las primeras imágenes compartidas de Toni Garrn, una de las modelos que más ha impactado en sus años trabajando para Victoria's Secret y exnovia de Leonardo DiCaprio, llegaron a través de las historias efímeras de su perfil donde recogía cómo posaba para una conocida revista de moda con un entallado vestido rojo que no dejaba lugar a ninguna duda: está embarazada. Unas imágenes que poco después su marido, el actor Alex Pettyfer, recogía este vídeo y expresaba emocionado: "Daddy" ("papá").



Trataron fuera un secreto

Poco después de la confirmación oficial (hace un par de días), la modelo publicaba una nueva imagen. En ella, aparecía en un ascensor frente al espejo y presumía de su embarazo. "Cuántas de estas fotos yo tengo en mi teléfono... y estaba muriendo por compartir", señala la modelo. Y da un agradecimiento a la firma de moda con la que ha podido mantener en secreto su estado: "Gracias Ragdoll LA por ayudarme a ocultar esta tripita estos meses con estos pantalones".

El gran secreto ¡LA BODA!

Sin duda, la discreción de ambos con su vida privada es más que evidente. De hecho, su boda también fue un gran secreto que generó gran sorpresa al conocerse.

"El amor de mi vida me sorprendió en Nochebuena arrodillándose para preguntarme si quería casarme con él. Mi vida cambió desde el primer día que nos conocimos y me mostró lo que realmente era el amor. Entonces dije que sí, no puedo esperar para pasar el resto de mis días (o casi) a tu lado, Alex Pettyfer" explicaba la top a principios de enero.