Alex Perea niega agresión a sus parejas

Ciudad de México.- El actor Alex Perea se manifestó respecto a las denuncias de Isabel Burr, debido a que dijo haber sido agredida por una expareja sin decir nombre, aunque por medio de redes señaló al actor de golpeador.

Por lo que todo comenzó cuando una compañera de la actriz compartió una imagen de Perea diciendo que era un maltratador de mujeres, además de argumentar que lo había visto y esa era una forma de apoyarla, a lo que Perea fue abordado por los medios en un evento de la plataforma Vix+.

Los que me conocen, me conocen, ya pasó tiempo de eso, lo que respondí, lo respondí en redes sociales, yo después lo terminé borrando porque yo no le quiero dar más importancia a eso, si al final tenían que hacer algo, yo no sé, yo sigo trabajando, yo espero que a esas personas les vaya muy bien, a mi nunca me ha gustado estar metido en ese tipo de cosas, entonces yo preferí alejarme, yo le deseo que le vaya muy bien a esas personas y simplemente yo trabajar en lo mío, seguir con lo mío”